Mourinho è sicuro: "Solo la Roma può avvicinarsi all'Inter"

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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Vince il Real Madrid di Mourinho: battuta l'Inter di Chivu per 2-1 nella prima giornata della nuova Champions League. Nel post partita il tecnico portoghese ha analizzato la gara ai microfoni di SkySport, proiettandosi anche sulla sfida contro la Roma all'Olimpico. Di seguito le sue parole: "L’anno scorso ho affrontato subito il Chelsea, gioco sempre contro mie ex squadre, ma non posso nascondermi. È la prima volta che tornerò a Roma contro la Roma. Sarà come oggi (il sentimento speciale e l'emozione, ndr). Prima e dopo, ma non durante la partita. L'Inter è una squadra top ed è di gran lunga la migliore d'Italia. Vedo solo la Roma con le gambe per poterle stare vicino".