FIGC, Malagò: "Sono sereno, i precedenti sono chiari. Regia politica? Diciamo che..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è stato intercettato dopo l'assemblea della Lega Serie B, ed è intervenuto in merito all'inchiesta sul suo tesseramento dopo che la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono sereno, credo che sarebbe sbagliato adesso raccontare tutta la storia. Mi sembra che la conoscano tutti molto bene”

"Non sono preoccupato. Aggiungo che ci sono precedenti che sono fin troppo evidenti rispetto a quella che è la storia. Regia Politica? Diciamo che è qualche mese che si sono tentate strade diverse dalle dinamiche di consenso elettorale che ci sono state".