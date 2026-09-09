Lazio - Milan, precedenti a sfavore ma gli ultimi incroci sorridono

Quarta giornata di Serie A alle porte per la Lazio, che sabato 12 settembre alle 18:00 ospiterà all’Olimpico il Milan di Amorim.

Non sorride alla squadra biancoceleste il bilancio dei precedenti: in 195 gare andate in scena la Lazio ha portato a casa 43 vittorie, 65 pareggi e 87 sconfitte. Il divario diventa equilibrio nel bilancio in casa contro il Milan: in 94 gare sono arrivate 27 vittorie biancocelesti, 39 pareggi e 28 sconfitte.

L’ultimo precedente risale al successo interno per 1-0 del 15 marzo scorso. Più in generale la Lazio ha uno score incoraggiante negli ultimi cinque precedenti contro il Milan, con tre vittorie (due negli ultimi due incroci), un pareggio e una sola sconfitta.