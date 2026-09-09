Lazio, Belahyane 'alla Rovella': contro l'Udinese è stato prezioso

RASSEGNA STAMPA - Reda Belahyane è stata una delle sorprese più positive contro l'Udinese. Il centrocampista della Lazio non ha accusato la fisicità avversaria ma, anzi, è sceso in campo con la consapevolezza di poter arginare i propri limiti ed esaltare le proprie qualità.

Per i novanta minuti in cui è stato impiegato ha vestito i panni del Nicolò Rovella, innalzando una vera e propria diga davanti la propria difesa. In fase di recupero è stato prezioso e a testimoniarlo sono anche i numeri. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sono stati 11 i recuperi complessivi di Belahyane contro l'Udinese.

In undici occasioni il suo intervento è stato fondamentale per interrompere la manovra avversaria e permettere ai suoi compagni di iniziarne un'altra. Un dato prezioso, anche per Gattuso, che in queste prime tre giornate non ha portato solo i risultati, ma sembrerebbe aver dato anche nuova linfa a giocatori che rischiavano di svalorizzarsi e finire fuori dal progetto.