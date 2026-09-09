La Lazio di Gattuso corre più delle altre: i dati sui chilometri percorsi

09.09.2026 08:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
La Lazio di Gattuso corre più delle altre: i dati sui chilometri percorsi
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RASSEGNA STAMPA - "I muscoli in allenamento devono farci male". È stata questa la formula di Gennaro Gattuso fin dal primo giorno. Potenziamento, forza funzionale, resistenza: il tecnico ha puntato subito su ritmo, audacia e aggressività, costruendo una Lazio “marziale” e soprattutto con grande gamba. Due giorni di carico e uno di semi-scarico il programma di base, nonostante le temperature estreme dell'estate.

I risultati si vedono nei numeri, riportati dal Corriere dello Sport. A Udine la Lazio ha percorso 119,340 chilometri, contro i 117,469 dell'Udinese; con il Genoa 125,169 contro 122,901 e a Bologna 115,454 contro 109,542. Anche in velocità i biancocelesti hanno mostrato qualcosa in più: a Udine quattro giocatori, Floriani, Cancellieri, Frattesi e Tavares, hanno superato i 28 km/h.

Tra i singoli spicca Taylor, il più utilizzato nel chilometraggio a Udine con 12,156 km, davanti a Floriani (11,638), Belahyane (11,400) e Tavares (11,075). Anche contro il Genoa l'olandese aveva corso più di tutti, con 12,616 km, mentre a Bologna era stato Rovella il migliore (12,261). È questa la squadra che Gattuso voleva: capace di correre, pressare alto e restare corta. Se con il Mantova erano i biancocelesti a inseguire gli avversari per 60-70 metri, oggi è la Lazio a far venire il fiatone agli altri.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.