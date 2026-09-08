Udinese - Lazio, promosso l'arbitro Tremolada: le pagelle dei quotidiani
08.09.2026 09:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
RASSEGNA STAMPA - Partita positiva nel complesso per la sestina arbitrale di Udinese - Lazio. Promosso da quasi tutti i quotidiani l'arbitro Paride Tremolada, che l'ultima gara in Serie A l'aveva diretta un anno fa proprio con i biancocelesti in campo (contro il Sassuolo). Un gestione tutto sommato corretta nella vittoria in rimonta della squadra di Gattuso: solo Il Messaggero lo boccia. Di seguito tutti i voti.
IL CORRIERE DELLO SPORT - 6,5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 6;
TUTTOSPORT - 6;
IL MESSAGGERO - 5;
LA REPUBBLICA - 6,5.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.