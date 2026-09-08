Lazio, pochi palloni e pochi tiri: Pinamonti stecca al debutto

RASSEGNA STAMPA - Stavolta Udine non è stato un campo amico. La squadra più affrontata nella carriera di Andrea Pinamonti, cinque gol segnati contro l’Udinese compreso il primo assoluto con la Primavera dell’Inter, non gli ha regalato le stesse gioie al debutto con la Lazio. Pochi palloni toccati in mezzo ai colossi della difesa bianconera, quasi sempre sovrastato fisicamente.

A complicare ulteriormente la serata anche una botta alla caviglia a inizio ripresa, che ha fatto scattare l’apprensione di Gattuso. Pinamonti è rimasto a bordo campo per un minuto, come previsto dalla nuova regola, proprio nel momento in cui l’Udinese ha trovato il gol con Karlstrom, che ha spaccato la partita. Poco dopo è arrivata la sostituzione con Noslin: Pinamonti ha lasciato il campo zoppicando e con una borsa del ghiaccio sulla caviglia, oggi se ne saprà in più.

L’intesa con Zaccagni, soprattutto inizialmente, sembrava buona: il capitano veniva incontro e giocava di prima, ma con il passare dei minuti i bianconeri hanno preso le misure e anticipato quasi sempre Pinamonti. È solo la prima uscita e per oliare i meccanismi servirà tempo. Ci sarà tempo per rifarsi, magari già sabato contro il Milan. Pinamonti resta il titolare scelto da Gattuso, che, spiega il Messaggero, lo ha preferito anche a Mauro Icardi, ritenuto meno funzionale al suo gioco.