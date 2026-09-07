Lazio, Gattuso vuole il reintegro di Pellegrini? Cosa sta succedendo

07.09.2026 11:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso vuole il reintegro di Pellegrini? Cosa sta succedendo

RASSEGNA STAMPA - Non solo infortuni: all’elenco degli indisponibili per la gara tra Udinese e Lazio vanno aggiunti anche Patric e Luca Pellegrini, non inseriti dal club nella lista Serie A.

L’arrivo di Diogo Leite lascia liberi ancora due posti che difficilmente verranno occupati da calciatori svincolati: la Lazio potrà reinserire giocatori già tesserati in qualsiasi momento.

E, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, proprio questa sarebbe la strada che Gattuso vorrebbe seguire entro la fine del mese: il tecnico della Lazio, scrive il quotidiano, punta al reinserimento di Pellegrini - in attesa di novità sul fronte Patric - all’interno della lista Serie A. Non cambia al momento la posizione del club, che considera il terzino fuori dal progetto tecnico.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.