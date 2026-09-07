Lazio, Gattuso vuole il reintegro di Pellegrini? Cosa sta succedendo
RASSEGNA STAMPA - Non solo infortuni: all’elenco degli indisponibili per la gara tra Udinese e Lazio vanno aggiunti anche Patric e Luca Pellegrini, non inseriti dal club nella lista Serie A.
L’arrivo di Diogo Leite lascia liberi ancora due posti che difficilmente verranno occupati da calciatori svincolati: la Lazio potrà reinserire giocatori già tesserati in qualsiasi momento.
E, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, proprio questa sarebbe la strada che Gattuso vorrebbe seguire entro la fine del mese: il tecnico della Lazio, scrive il quotidiano, punta al reinserimento di Pellegrini - in attesa di novità sul fronte Patric - all’interno della lista Serie A. Non cambia al momento la posizione del club, che considera il terzino fuori dal progetto tecnico.