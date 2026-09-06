UFFICIALE - Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina: il comunicato
06.09.2026 23:30 di Simone Locusta
Le tre sconfitte contro Roma, Frosinone e Torino sono costate caro a Fabio Grosso. La Fiorentina ha infatti deciso di esonerare il tecnico dal ruolo di allenatore dopo aver deciso di affidargli la ricostruzione della squadra a giugno. Di seguito il comunicato ufficiale del club toscano:
"ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.