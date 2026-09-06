"Lotito libera la Lazio": la protesta dei tifosi arriva anche in Formula 1 - FT

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La contestazione della tifoseria laziale ha ormai superato i confini del calcio, arrivando persino nel cuore del mondo della Formula 1. Anche a Monza, infatti, è comparso un messaggio rivolto alla società biancoceleste, in una domenica che ha visto Kimi Antonelli conquistare uno storico successo davanti al pubblico italiano, riportando un pilota tricolore sul gradino più alto del podio a distanza di sessant’anni.

A fine gara, l’asfalto di Monza si è trasformato in un vero e proprio spazio dedicato ai tifosi. Tra firme, dediche e messaggi lasciati dagli appassionati, le strisce bianche ai bordi del tracciato si sono riempite di scritte di ogni tipo, mantenendo viva una consuetudine ormai consolidata dopo il Gran Premio.

Tra i messaggi comparsi a Monza, però, ce n’è stato uno impossibile da non notare. In mezzo alle tante scritte lasciate dagli appassionati, è comparso anche il grido della tifoseria biancoceleste: “Lotito libera la Lazio”. Una frase che racconta il clima di forte contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito e che, questa volta, è arrivata fino al Mondiale di Formula 1. Di seguito la scritta riportata da Tuttomercatoweb.