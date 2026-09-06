IL TABELLINO di Inter - Lazio Women 3-1
Serie A Women's Cup | 3ª giornata, girone A
Arena Civica "Gianni Brera", Milano
Domenica 6 settembre 2026, ore 15:00
INTER - LAZIO WOMEN 3-1 (17' Monnecchi (L), 40' rig. Wilhjalmsdottir (I), 53' Tomasevic (I), 90'+6' Raphino (I))
INTER: Runarsdottir; Van Diemen (64' Santi), Andres (46' Kullberg), Bugeja, Vilhjalmsdottir (60' Detruyer), Robustellini, Garcia, Tomasevic, Payne (64' Giudici), Schough, Cambiaghi (83' Raphino). A disp.: Forcinella, Ferraro, Santi, Polli, Glionna, Bartoli. All.: David Sassarini.
LAZIO: Cetinja; Roddar (54' Godoni), Masu (83' Fördős), Connolly, Portales (54' Le Mouël) , Zanoli, Castiello (64' Martin), Zannini, Monnecchi, Ngueleu (54' Camacho), Visentin. A disp.: Gregori, , Longobardi, Mancini, Frenquellucci. All.: Gianluca Grassadonia.
NOTE
Arbitro: Davide Gandino (sez. Alessandria)
Assistenti: Ahmed Maher Said I. Eltantawy - Ionut eusebiu Nechita
IV ufficiale: Davide Scalvi
Recupero: 2' pt, 5' st.
Ammoniti: 59' Grassadonia (L), 80' Goldoni (L)
Espulsi: 59' Grassadonia (L)