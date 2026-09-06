IL TABELLINO di Inter - Lazio Women 3-1

06.09.2026 18:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Inter - Lazio Women 3-1

Serie A Women's Cup | 3ª giornata, girone A

Arena Civica "Gianni Brera", Milano

Domenica 6 settembre 2026, ore 15:00

INTER - LAZIO WOMEN 3-1 (17' Monnecchi (L), 40' rig. Wilhjalmsdottir (I), 53' Tomasevic (I), 90'+6' Raphino (I))

INTER: Runarsdottir; Van Diemen (64' Santi), Andres (46' Kullberg), Bugeja, Vilhjalmsdottir (60' Detruyer), Robustellini, Garcia, Tomasevic, Payne (64' Giudici), Schough, Cambiaghi (83' Raphino). A disp.: Forcinella, Ferraro, Santi, Polli, Glionna, Bartoli. All.: David Sassarini.

LAZIO: Cetinja; Roddar (54' Godoni), Masu (83' Fördős), Connolly, Portales (54' Le Mouël) , Zanoli, Castiello (64' Martin), Zannini, Monnecchi, Ngueleu (54' Camacho), Visentin. A disp.: Gregori, , Longobardi, Mancini, Frenquellucci. All.: Gianluca Grassadonia.

NOTE

Arbitro: Davide Gandino (sez. Alessandria)

Assistenti: Ahmed Maher Said I. Eltantawy - Ionut eusebiu Nechita

IV ufficiale: Davide Scalvi

Recupero: 2' pt, 5' st.

Ammoniti: 59' Grassadonia (L), 80' Goldoni (L)

Espulsi: 59' Grassadonia (L)

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.