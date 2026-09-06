Lazio, campagna abbonamenti da record negativo: il dato aggiornato

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RASSEGNA STAMPA - Terminerà venerdì 11 settembre la nuova fase della campagna abbonamenti, riaperta dalla Lazio dopo la conclusione del mercato estivo.

Acquisti e appelli non hanno cambiato la situazione: il tifo organizzato biancoceleste ha ribadito la scelta di rimanere fuori dall’Olimpico, scelta condivisa dalla quasi totalità dei tifosi della Lazio.

Non a caso, allora, la campagna abbonamenti di questa stagione è pronta a far stabilire il record negativo dell’era Lotito. Come riportato dal Corriere dello Sport sono circa 4600 le tessere sottoscritte in totale dai tifosi della Lazio, che saranno invece presenti in massa in trasferta.