Lazio, campagna abbonamenti da record negativo: il dato aggiornato
06.09.2026 09:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Terminerà venerdì 11 settembre la nuova fase della campagna abbonamenti, riaperta dalla Lazio dopo la conclusione del mercato estivo.
Acquisti e appelli non hanno cambiato la situazione: il tifo organizzato biancoceleste ha ribadito la scelta di rimanere fuori dall’Olimpico, scelta condivisa dalla quasi totalità dei tifosi della Lazio.
Non a caso, allora, la campagna abbonamenti di questa stagione è pronta a far stabilire il record negativo dell’era Lotito. Come riportato dal Corriere dello Sport sono circa 4600 le tessere sottoscritte in totale dai tifosi della Lazio, che saranno invece presenti in massa in trasferta.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.