Lazio, ovunque andrai sarem: duemila tifosi a Udine. Contro il Milan...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La trasferta è la nuova casa dei tifosi della Lazio. I seggiolini dell'Olimpico vengono lasciati vuoti, in un clima anomalo ma che viene considerato necessario. Tra le mura nemiche, però, il tifoso biancoceleste è sempre pronto a seguire la Lazio. Quest'anno, forse, più che mai.

Lunedì sera la Lazio sfiderà l'Udinese al Bluenergy Stadium, quasi 2.000 tifosi biancocelesti hanno già acquistato un biglietto per seguire la squadra e la risposta è stata talmente importante da spingere l'Udinese ad aprire altri due settori. I numeri sono destinati a salire. Già a Bologna il sostegno è stato importante, i tifosi vogliono replicare a Udine, così come per il resto della stagione.

Un contrasto casa - trasferta che, però, si metterà già in evidenza dalla prossima settimana. In casa i numeri dicono circa 4.600 abbonamenti sottoscritti, l'Olimpico è destinato a diventare terra di conquista delle altre tifoserie. Ieri è cominciata la vendita dei biglietti per la partita del 12 settembre contro il Milan e la risposta rossonera è stata immediata: come riporta il Corriere dello Sport, poche ore dopo l'apertura erano già oltre 2.600 i tagliandi acquistati dai milanisti. Numeri destinati a crescere e che rischiano di trasformare l'impianto romano in una sorta di mini-San Siro.