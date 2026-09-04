Lazio, Icardi sullo sfondo? Lotito ci pensa, l’Elche fa sul serio. E Gattuso…
04.09.2026 09:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - C’è anche Mauro Icardi tra i calciatori ancora presenti nell’elenco degli svincolati. L’argentino è nel mirino di diversi club tra cui l’Elche, che in queste ore sta affondando il colpo per l’attaccante.
Icardi rimane però un nome che in casa Lazio non è stato ancora abbandonato da Lotito, che continua a pensare all’argentino come riporta l’edizione odierna del Messaggero.
Sempre il quotidiano specifica però come per Gattuso al momento nulla sia cambiato: il tecnico della Lazio continua a non essere convinto del nome di Icardi per questioni tecniche e di serenità dello spogliatoio. Lo stesso argentino, in ogni caso, finora non ha mai dato particolari segnali di apertura.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.