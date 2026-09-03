UFFICIALE - Lazio, Romagnoli ceduto all'Al Sadd: il comunicato

03.09.2026 22:10 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
UFFICIALE - Lazio, Romagnoli ceduto all'Al Sadd: il comunicato
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Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato la cessione di Alessio Romagnoli all'Al Sadd. Di seguito la nota del club: "La S.S. Lazio comunica la cessione definitiva del calciatore Alessio Romagnoli all’Al Sadd Sports Club".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.