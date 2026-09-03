Lazio, l'addio di Romagnoli: "Ho realizzato il mio sogno, grazie a tutti" - VD

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Romagnoli lascia la Lazio: è un nuovo giocatore dell'Al Sadd. Con un messaggio sui canali ufficiali del club biancoceleste, il centrale ha salutato tutti i tifosi. Di seguito le sue parole: "Mi sento fortunato, perché il mio sogno è sempre stato quello di giocare per la Lazio. Mi sono sentito amato dal primo giorno, anche quando non ero qui. Ho sempre cercato di contraccambiare questo amore e questa fiducia che tutti i tifosi avevano per me. Il mio più grande sogno è che tanti bambini come me che sognano di indossare questa maglia, ma qualsiasi maglia in generale, e che credono nell'impossibile, possano realizzarlo. È veramente la cosa più bella e gratificante che possa succedere. Grazie mille a tutti, è stato un viaggio bellissimo. Me lo sono goduto dall'inizio alla fine. Purtroppo è finito, però anche le cose più belle finiscono. Magari ci vediamo presto, anzi sicuramente ci vediamo presto a fare il tifo. Grazie".