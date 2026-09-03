FORMELLO - Lazio, Gattuso e le prove per Udine: c'è un dubbio

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Altro giorno di lavoro in archivio. Squadra in campo in mattinata, nel pomeriggio le presentazioni dei nuovi arrivati. Hanno parlato Pinamonti, Frattesi, Sutalo e Gudmundsson, oltre al diesse Fabiani (Doekhi e Pedraza invece avevano avuto il loro spazio a luglio). Ora la concentrazione si sposta tutta sul campo.

Lunedì si va a Udine: Gattuso ha ancora tre giorni di allenamento per decidere l'undici che scenderà in campo dall'inizio. Gli infortuni lo mettono in difficoltà: non il modo migliore di 'facilitare' le scelte. Mancheranno Marusic, Cataldi, Rovella e Dele-Bashiru. E sono fuori lista Patric e Pellegrini, mentre Romagnoli è partito per il Qatar. Alcune pedine quindi saranno obbligate, come Floriani a destra e Belahyane in regia.

Doekhi e Provstgaard saranno confermati al centro della difesa, così come Nuno Tavares a sinistra (in vantaggio su Pedraza). Frattesi e Taylor sono inamovibili a centrocampo; sicuri del posto anche Zaccagni e Pinamonti in attacco. Ballottaggio invece a destra tra Cancellieri e Isaksen. Andrà in panchina Gudmundsson: i primi test li ha fatti sia da esterno che da punta centrale, al Bluenergy Stadium subentrerà a gara in corso.