Lazio, il retroscena su Mandas: Gattuso ha detto no a Kepa

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso ha voluto a tutti i costi puntare su Mandas, nonostante le tante opportunità che il mercato avrebbe offerto alla Lazio. Il retroscena, svelato dal Messaggero, è clamoroso: il Bournemouth infatti era pronto a riscattarlo per 15 milioni e altri club erano disposti a mettere sul tavolo la stessa cifra. Una cessione che avrebbe garantito al club una pesante plusvalenza, ma Rino ha detto no.

Il tecnico aveva già scelto il greco come nuovo numero uno prima ancora dell'addio di Provedel, finito all'Inter per 3 milioni, e ha rifiutato anche uno scambio con Di Gregorio e l'opzione Kepa, offerto a soli 5 milioni dall'Arsenal, non lo ha convinto.

La scommessa, almeno nelle prime due giornate, sta pagando. Mandas ha mantenuto due clean sheet contro Bologna e Genoa, contribuendo al doppio successo della Lazio. Decisivo al Dall'Ara su Helland, Odgaard e Rowe, ha poi salvato il risultato contro Frendrup nel finale della sfida con il Genoa.

Due vittorie, zero gol subiti: la Lazio non iniziava il campionato con due clean sheet consecutivi dal 2012/13, ai tempi di Petkovic. Ora Gattuso spera di allungare la striscia anche a Udine.