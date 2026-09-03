Italia, Mancini: "Pio Esposito? Un passo avanti rispetto a Immobile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct dell’Italia Roberto Mancini è stato ospite di Sky Sport durante il Gran Gala del Calcio che si è svolto a Milano e, ovviamente, ha parlato di questo suo ritorno in Nazionale.

“Dobbiamo essere veloci e capire più in fretta possibile come possiamo mettere insieme giocatori che giocano insieme da anni e giovani talenti. I giovani vanno aiutati, ma non credo che ci mettano troppo tempo, soprattutto quelli che hanno qualità. Serve però qualcuno che li guidi. Dobbiamo fare risultati. Ci aspettano partite belle e difficili, dobbiamo coniugare i risultati al fatto che la squadra abbia qualcosa di nuovo”.

Un passaggio anche sul modulo e il centravanti: “Oggi abbiamo come attaccante uno che gioca nell'Inter come Pio Esposito, mentre quando abbiamo vinto l'Europeo avevamo Immobile che giocava nella Lazio quinta o sesta in classifica. È un passo avanti. Poi c'è pure Kean... I giocatori ci sono. In difesa siamo messi bene, a centrocampo e attacco dobbiamo lavorare”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.