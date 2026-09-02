Lazio, il ruolo di Gudmundsson: "Ecco come mi vedo!". Le sue parole

Albert Gudmundsson ha rilasciato le sue prime dichiarazioni come nuovo giocatore della Lazio. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche del suo ruolo in campo, spiegando che può muoversi in diverse zone sia a centrocampo che in attacco. Di seguito le sue parole in merito: "Mi considero solo un giocatore che sa ricoprire tanti ruoli, sulla fascia, a centrocampo, in attacco o come punta. Penso che poter giocare in queste posizioni sia una qualità. Mi vedo come un centrocampista, ma se vorranno schierarmi da un'altra parte, sarò felice di mettermi a disposizione".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03