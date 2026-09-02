Lazio, Agresti sulla Gazzetta: "Frattesi vittima di Barella..."

RASSEGNA STAMPA - Stefano Agresti, nella sua rubrica semaforo rosa sulla Gazzetta dello Sport, ha promosso (con un semaforo verde) l'impatto di Davide Frattesi con la maglia della Lazio, esaltando le prime due uscite in biancoceleste e analizzando le difficoltà avute con l'Inter. Il tutto (anche) in ottica nazionale

"Due partite (anzi meno): due gol, sei punti. L ’effetto Frattesi sulla Lazio è stato dirompente: ha lanciato Gattuso in testa, ha dato coraggio a una squadra depressa, ha rasserenato almeno un po’ l’ambiente. Finora è il giocatore più pesante del campionato nel rapporto gol/risultati, sembra tornato quello di qualche tempo fa quando era spesso decisivo anche in Nazionale.

E allora sono in molti a chiedersi: ma davvero non serviva più all’Inter? No, non serviva più perché la situazione non era felice: impiego scarso con l’ultimo Inzaghi e scarsissimo con il primo Chivu; comprensibile frustrazione del calciatore; sperpero di tempo, qualità, valore.

Era giusto per tutti cambiare. Poi adesso ci sarà chi sostiene che Frattesi in nerazzurro avrebbe dovuto avere più spazio. La verità è che Davide, nella sua avventura interista, è stato vittima della forza di Barella, insostituibile per costanza di rendimento, completezza, efficacia. Per un po’ ha fatto benissimo il dodicesimo uomo, poi si è attorcigliato attorno a quel ruolo da riserva di lusso diventando una riserva e basta. Alla Lazio è rinato, con dedica al ct Mancini".