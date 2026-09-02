Lazio, ecco Gudmundsson: una storia mai decollata a Firenze

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Poteva essere Gud, ma non lo è stato. Almeno non quello che i tifosi della Fiorentina si aspettavano quando, il 16 agosto 2024, il club annunciò il suo acquisto. Un investimento potenziale da 28,5 milioni tra prestito, riscatto e bonus, per un giocatore chiamato a portare gol e fantasia. Alla fine, però, a Firenze si è visto solo a tratti il Gudmundsson ammirato a Genova.

Gli infortuni, sottolinea il Corriere dello Sport, hanno inciso: arrivato a fine settembre per un problema al polpaccio, dopo tre gol in tre partite si fermò per cinque settimane per una lesione al bicipite femorale. Nella seconda stagione è stato più continuo, ma il percorso è rimasto condizionato anche dal processo per l'accusa di molestie sessuali relativo a una vicenda del 2023, concluso con la sua assoluzione definitiva.

Una storia mai decollata davvero, iniziata proprio contro la Lazio: il 22 settembre 2024 Gudmundsson entrò nella ripresa di Fiorentina-Lazio e, con due rigori contestati dai biancocelesti, ribaltò l'1-0 di Gila. Sembrava l'inizio della sua avventura viola. Sarebbe rimasto uno dei suoi pochi acuti.