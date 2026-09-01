Calciomercato Lazio | Gudmundsson "Here we go": l'annuncio di Romano

01.09.2026 12:40 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Gudmundsson "Here we go": l'annuncio di Romano
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CALCIOMERCATO LAZIO - Albert Gudmundsson sarà un nuovo giocatore della Lazio. L'islandese si trasferirà in prestito con diritto di riscatto. A confermarlo è anche Fabrizio Romano con il suo classico "Here we go". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.