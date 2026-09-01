Bologna, parla Tedesco: "Con Atalanta e Lazio abbiamo giocato bene, ma..."

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Seconda sconfitta in due giornate per il Bologna di Tedesco. Il tecnico rossoblù ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro l'Atalanta, persa allo scadere per il gol di Samardzic, citando anche la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Il risultato è difficile da digerire soprattutto per quello che è stato il goal finale: eravamo li a parlare del pareggio che già a noi stava anche stretto. Questo è il calcio e bisogna digerirlo. Sia stasera che contro la Lazio abbiamo giocato anche bene: 80 minuti positivi, al netto della stanchezza. Il cambio di Orsolini ha portato la squadra a riadattarsi: valuteremo poi quali saranno le sue condizioni. Loro sono una squadra veramente organizzata. Abbiamo tenuto tanto la palla perché mancava il goal: incredibile stare a zero punti dopo delle prestazioni così".