Calciomercato Lazio | Dia va al Rennes: i dettagli sulla formula

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CALCIOMERCATO LAZIO - Boulaye Dia sta per lasciare la Lazio. A separarlo dal Rennes c'è solo un volo d'aereo, le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Gli ultimi tre passaggi per concretizzare il trasferimento. L'attaccante senegalese nella giornata di domani partirà alla volta della Francia per iniziare la sua nuova avventura. In queste ore le due società hanno limato gli ultimi dettagli di una trattativa che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di alcune semplici condizioni. Dia è pronto per tingersi di rossonero, la Lazio per mettersi a caccia del suo sostituto. La storia tra i due è ormai volta al termine, non resta che attendere che il trasferimento diventi anche definitivo.