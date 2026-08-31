Mattei: "La Lazio vince meritatamente con il sacrificio. Frattesi fa la differenza e..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di RadioSei per dire la sua sulle ultime vittorie della Lazio e ha espresso una considerazione su quanto e cosa aspettarsi dalle ultime ore di calciomercato. Ecco le sue parole: "Col Genoa la vittoria di una Lazio operaia che, non avendo ingegneri, si applica con sacrificio e abnegazione, stando attenta a tutti i dettagli. La Lazio ieri non ha entusiasmato, come a Bologna, ma ha vinto meritatamente con il sacrificio. Ci sono pochi giocatori che possono fare la differenza, uno di questi è Frattesi, lo si sapeva e lo sta dimostrando. La Lazio non ha rubato nulla e nel calcio ci sta anche un pizzico di fortuna"

"Non mi aspetto nulla da queste ultime ore di mercato. La Lazio ha provato a piazzare diversi giocatori, ma costano tanto, hanno poco mercato e sono in là con gli anni. Poi bisogna calcolare i 7 giocatori in scadenza nel 2027, che da gennaio potranno firmare con qualsiasi altra squadra, avendo ingaggi migliori"

"Gudmundsson? Da due anni a Firenze viene fischiato, ma comunque credo che in questa squadra sia di difficile collocazione. Ratkov? Sta andando via perché anche Gattuso lo ha bocciato e se uno spende 14 milioni per un giocatore che non ne vale neanche la metà, la colpa non è dell’allenatore”.