Roma, tegola per Gasperini prima del Lecce: si è fermato un difensore

Lecce - Roma è il primo posticipo del lunedì della seconda giornata di Serie A. A pochi minuti dal calcio d'inizio del match, durante il riscaldamento, è arrivata una brutta notizia per Gasperini: si è fermato N'Dicka.

Il difensore ha accusato un problema all'adduttore destro, questo è quanto filtra dalle prime sensazioni. Per precauzione il tecnico ha deciso di sostituirlo, al suo posto è sceso in campo Ghilardi.

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