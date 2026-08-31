Roma, tegola per Gasperini prima del Lecce: si è fermato un difensore
31.08.2026 18:35 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Lecce - Roma è il primo posticipo del lunedì della seconda giornata di Serie A. A pochi minuti dal calcio d'inizio del match, durante il riscaldamento, è arrivata una brutta notizia per Gasperini: si è fermato N'Dicka.
Il difensore ha accusato un problema all'adduttore destro, questo è quanto filtra dalle prime sensazioni. Per precauzione il tecnico ha deciso di sostituirlo, al suo posto è sceso in campo Ghilardi.
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