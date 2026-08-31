Settore giovanile | Inizio in salita per la Lazio U18 di Lombardi
Inizia in salita il campionato Under 18 Professionisti per i biancocelesti. Le aquile classe 2009, guidate da Cristiano Lombardi, escono sconfitte dal campo del Napoli. Allo Stadio 'Piccolo' di Cercola sono i padroni di casa a passare in vantaggio dopo appena 8 minuti, è Mane a portare la squadra locale in vantaggio. La Lazio prova a riaprire la sfida, ma non riesce ad essere concreta sotto porta, mentre il Napoli ne approfitta e, prima di far rientro negli spogliatoi, sigla il raddoppio grazie a Riccio. I primi 45 minuti di gioco si concludono con il Napoli avanti 2 a 0.
Nella ripresa i biancocelesti spingono il piede sull'acceleratore, mister Lombardi manda in campo forze fresche, ma il risultato sembra non voler cambiare. I capitolini riescono ad accorciare le distanze sul finale, è il difensore Maggiora Vergano a spedire la sfera in rete, ma purtroppo non c'è più tempo. Al triplice fischio Napoli-Lazio termina 2-1. I ragazzi di Cristiano Lombardi ritornano in campo domenica 6 Settembre per l'esordio casalingo; la Lazio attende nella Capitale i pari età del Torino.
IL TABELLINO:
Under 18 Professionisti - 1^ Giornata:
NAPOLI-LAZIO 2-1
Marcatori: 8'pt Mane (N), 40'pt Riccio (N), 45'st Maggiora Vergano (L)
NAPOLI: Magliano (GK) (40'st Capasso (GK)), Liccardo (40'st Di Mauro), Chiaiese, Russo (21'st Pengue), Picardi, Napoletano, Postiglione (1'st Lanese (40'st Sicignano)), De Michele, Mane (30'st Ascione), Riccio (21'st D'Angelo D.), D'Angelo A. A disp.: Ianmarino, Pane. All.: Polise.
LAZIO: Bekirov (GK), Iovane (41'st La Corte), Ansideri (35'st Dimaggio), D'Agostino (1'st Ricci Gian.), Miloiu, Riggi (35'st Maggiora Vergano), Morelli, Bruscaglia (9'st Aprea), Mennea (1'st Zero), Lulaj (41'st Coscione), Santolini (9'st Cappuccini). A disp.: Giuliani (GK). All.: Lombardi.