Calciomercato Lazio | Boban rivela: Sergi Dominguez era stato venduto

Lungo colloquio tra Zvonimir Boban e i giornalisti croati allo stadio della Dinamo Zagabria. Il direttore sportivo del club ha risposto a tutte le domande riguardo la situazione attuale della società, soffermandosi soprattutto sul mercato. Tra i tanti temi è tornato anche a parlare della trattativa con la Lazio per Sergi Dominguez, che non è andata a buon fine.

Come riportato dal portale croato Index, Boban ha rivelato che il trasferimento del centrale spagnolo alla Lazio era praticamente fatto, visto che era stato trovato l'accordo tra le parti per un totale di 12 milioni di euro più 3 di bonus. L'operazione però non si è conclusa positivamente perché il calciatore voleva giocarsi i playoff di Champions League con la Dinamo Zagabria. Per questo la società biancoceleste ha cambiato obiettivo, prendendo prima Doekhi e poi Sutalo.