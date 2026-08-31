Udinese - Lazio, dove vedere la gara in tv e in streaming

Due vittorie nelle prime due gare di campionato come non accadeva dalla stagione 2021/22: ottimo l’inizio della Lazio per archiviare la brutta eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova. Dopo i successi contro Bologna e Genoa i biancocelesti sono pronti a una nuova gara, valida per il terzo turno di campionato, che vedrà la squadra di Gattuso impegnata in Friuli contro l’Udinese.

La partita è in programma lunedì 7 settembre alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv in coeslcusiva su Dazn e Sky, visibile tramite l’app su Smart TV oppure utilizzando una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, la gara tra Udinese e Lazio sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone o in alternativa sull’app SkyGo e NOW TV.