Lazio, dov'è Lotito? Ancora assente all'Olimpico, ma per la Reggina...
31.08.2026 10:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Un'altra vittoria, la seconda su due giornate di campionato. Lazio a punteggio pieno dopo il successo contro il Genoa all'Olimpico, firmato di nuovo da Frattesi come a Bologna. I biancocelesti hanno iniziato la stagione nel miglior modo possibile, escludendo la figuraccia in Coppa Italia contro il Mantova.
Ad assistere al secondo risultato positivo della squadra di Gattuso, però, non c'era il presidente Lotito. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il patron non era presente sugli spalti per la gara contro il Genoa. Anzi, rientrato da Cortina, venerdì sera si trovava a Reggio Calabria per la presentazione della Reggina, che ormai sembra avere la priorità assoluta.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.