Calciomercato Lazio | Juve, tentativo per Tavares: la risposta della società
31.08.2026 08:05 di Simone Locusta
Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it
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CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares è tornato. La prestazione contro il Genoa gli è valso il titolo di 'player of the match', oltre al ritorno di un assist che mancava da tanto, troppo tempo.
Una prestazione che ha acceso inevitabilmente i fari su di lui, anche in ottica mercato: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, ci sarebbe stato un tentativo della Juventus per portare a Torino il terzino portoghese, con la Lazio che, però, ha rifiutato la proposta del club bianconero.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.