Davide è Golia: Frattesi lancia la Lazio alla seconda vittoria di fila

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Davide è Golia. Frattesi colpisce con la fionda, mezzala volante e seconda punta all’occorrenza. Segna i gol che alla Lazio mancavano e diventa il simbolo del mercato giusto. Due vittorie su due dopo la Coppa, due gol per Davide tra Bologna e Genoa: Gattuso, dato per spacciato, può invece provare a risalire.

Ma Frattesi da solo non basta. La Lazio cresce, mostra pressione alta, aggressione e geometrie aperte, ma nel finale rischia ancora di complicarsi la vita. Il Genoa ha cambiato passo con i cambi e Meichtry ha avuto una clamorosa occasione davanti a Mandas, mentre il greco ha salvato su Frendrup al 93’. Buone indicazioni anche da Tavares, rinato con Gattuso e autore dell’assist per Frattesi, e da Belahyane, più convincente da regista.

Restano però vuoti da riempire: Rovella si è fermato per un problema al polpaccio, Cataldi resterà fuori altri 45 giorni, Ratkov è finito in tribuna, Dia è sul mercato e Pinamonti ha esordito nel finale. L'eventuale cessione del senegalese dovrà aprire la strada a un altro ingresso. La Lazio cresce, ma l’Era Glaciale dell’Olimpico continua: appena 6.058 spettatori presenti. E Lotito, scrive il Corriere dello Sport, era ancora assente.