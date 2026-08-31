Lazio - Genoa, le pagelle dei quotidiani: Frattesi e Tavares show
Seconda vittoria in due partite per la nuova Lazio di Gennaro Gattuso. Un altro 1-0, sempre nel segno di Davide Frattesi. Molte note liete, ma qualcuno ancora non si è dimostrato particolarmente brillante. Di seguito le pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 6; Floriani Mussolini 6,5 (Lazzari 35’ st, sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7 (Pedraza 18’ st, 4,5); Frattesi 7,5, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6,5), Taylor 6,5; Cancellieri 4,5 (Isaksen 18’ st, 6), Dia 5 (Pinamonti 36’ st, 6), Zaccagni 6; all. Gattuso 7.
IL TEMPO - Mandas 6; Floriani Mussolini 6 (Lazzari 35’ st, sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 6,5 (Pedraza 18’ st, 5,5); Frattesi 7, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6,5), Taylor 6,5; Cancellieri 6 (Isaksen 18’ st, 6), Dia 6 (Pinamonti 36’ st, 6), Zaccagni 6,5; all. Gattuso 6,5.
GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 6,5; Floriani Mussolini 6 (Lazzari 35’ st, sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7 (Pedraza 18’ st, 5,5); Frattesi 7, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6,5), Taylor 6,5; Cancellieri 6 (Isaksen 18’ st, 6), Dia 5,5 (Pinamonti 36’ st, sv), Zaccagni 6,5; all. Gattuso 6,5.
TUTTOSPORT - Mandas 6,5; Floriani Mussolini 6,5 (Lazzari 35’ st, 6), Doekhi 6,5, Provstgaard 6, Tavares 7 (Pedraza 18’ st, 6); Frattesi 7, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6), Taylor 6; Cancellieri 5,5 (Isaksen 18’ st, 6), Dia 6 (Pinamonti 36’ st, 6), Zaccagni 6; all. Gattuso 6,5.
MESSAGGERO - Mandas 6; Floriani Mussolini 6 (Lazzari 35’ st, sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7 (Pedraza 18’ st, 5); Frattesi 7,5, Rovella 6 (Belahyane (37’ pt, 6), Taylor 6; Cancellieri 5,5 (Isaksen 18’ st, 5,5), Dia 5,5 (Pinamonti 36’ st, sv), Zaccagni 6; all. Gattuso 7.