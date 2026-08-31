Lazio, l'Olimpico è spettrale: il dato sulle presenze contro il Genoa

31.08.2026 09:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, l'Olimpico è spettrale: il dato sulle presenze contro il Genoa
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RASSEGNA STAMPA - Un Olimpico enorme, silenzioso e quasi spettrale, interrotto solo da qualche coro sporadico. La prima casalinga in Serie A della Lazio di Gattuso ha confermato l’immagine già vista contro il Mantova in Coppa Italia, stavolta senza neppure il settore ospiti a creare rumore: il divieto di trasferta per i tifosi del Genoa residenti in Liguria ha reso la scena ancora più surreale.

I biglietti acquistati erano circa 3.500, ai quali si aggiungevano teoricamente i 4.000 abbonati. Le presenze effettive, riporta il Corriere dello Sport, sono state invece 6.058, appena mille in più rispetto alla sfida col Mantova. Il contrasto con le trasferte è evidente: a Bologna erano circa 3.500 i laziali presenti. A Roma, invece, il vuoto. La protesta contro Lotito continua, con il presidente ancora assente e tornato a Cortina dopo la parentesi di Reggio Calabria.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.