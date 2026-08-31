Lazio | Frattesi a Dazn: "Tornato a Roma per prendermi delle responsabilità"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Due su due. Dopo il gol siglato contro il Bologna, Davide Frattesi, arrivato alla Lazio in questa sessione di calciomercato, ha fatto il bis in casa contro il Genoa. Al termine del match, è intervenuto ai microfoni di Dazn:

"Sono andato via dall'Inter, che era una squadra che amavo con tutto il mo cuore, perché desdrato prenderemi delle responsabilità. Sono venuto qui per questo. È il momento di far vedere che se uno ha carattere, deve anche saperlo utilizzare. Esultanza di oggi? Non ce la faccio a correre, mi fa malissimo il ginocchio. Per questo ho esultato così. Ma possiamo rassicurare i tifosi? Sì sì, non è nulla, però fa un male tremendo, quindi meno corro meglio è".

"Ritorno a Roma? Ho ritrovato tutti, volevo avvicinarmi, l'avevo detto dopo la morte di mia nonna. Volevo star vicino ai miei cari, agli amici. La città me la godo la notte perché la mattina prendo insulti o richieste di foto".

Pubblicato il 30/08