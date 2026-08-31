Calciomercato Lazio | Torna di moda Bjerkebo: contatti in corso

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ultime ore di mercato concitate in casa Lazio. Il club biancoceleste lavora ad altre uscite oltre quella imminente e di fatto ufficializzata da Gattuso di Petar Ratkov. Allo stesso tempo, però, non sono esclusi ancora movimenti in entrata, soprattutto in avanti qualora dovesse partire qualche altra pedina della rosa biancoceleste.

In questo senso, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si registra in queste ore un ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo della Lazio, accostato al club biancoceleste già a inizio giugno e ora al centro di nuovi contatti in queste ore di mercato.

Il profilo è quello di Isak Bjerkebo, classe 2003 svedese del Sirius, squadra impegnata nel campionato svedese. Esterno di fascia sinistra, nel corso di questa stagione ha totalizzato 13 reti e 5 assist in un totale di 18 gare disputate. La Lazio ha avviato nuovi contatti esplorativi, con la possibilità eventualmente di affondare poi in queste ultime ore di mercato.