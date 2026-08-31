Alla scoperta di Bjerkebo: il talento svedese seguito dalla Lazio
Ultimi giorni di mercato. In attesa di completare alcune uscite in attacco, la Lazio tiene d'occhio diversi profili. Uno di questi è Isak Bjerkebo, esterno sinistro di proprietà del Sirius.
CARRIERA - Classe 2003, Bjerkebo cresce nel settore giovanile del Malmo, per poi muovere i primi passi da professionista nel Kalmar. Dopo una parentesi con lo Skovde, nel 2024 passa al Varberg, dove disputa un'annata da protagonista nella seconda serie svedese. Nel 2025 torna in massima divisione firmando con il Sirius, con il quale arriva la consacrazione. Da fine giugno a oggi ha realizzato 4 gol e 3 assist in 9 partite di campionato, per un totale di 13 reti e 5 passaggi vincenti in stagione (18 presenze).
CARATTERISTICHE - Bjerkebo gioca principalmente come esterno sulla corsia di sinistra, dalla quale può rientrare sul suo destro per provare la conclusione. Alto 172 centimetri, fa della agilità e della corsa i suoi punti di forza, utili per tentare a più riprese il dribbling sull'avversario.
Pubblicato il 08/06, aggiornato il 31/08