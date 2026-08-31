Calciomercato Lazio | Lazzari, può tornare il Sassuolo: Fabiani ci spera

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Manuel Lazzari può lasciare la Lazio. Sul terzino biancoceleste c'è il Monza, ma non solo: secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, il Sassuolo può tornare alla carica, anche se va specificato che in quel ruolo ha già acquistato Ignace Van Der Brempt dal Como. Fabiani ci spera, anche perché sulla fascia destra ci sono anche Marusic e Floriani Mussolini.