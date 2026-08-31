Udinese - Lazio, le probabili formazioni: Gattuso riflette sull'undici

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Dall'Olimpico alla Dacia Arena. La Lazio, a punteggio pieno in campionato, si prepara ad affrontare l'Udinese di Runjaic in trasferta. Gattuso dovrà fare a meno dei soliti Patric, Gigot e Cataldi, oltre che di Marusic e Dele-Bashiru. A questi si aggiungerà anche Rovella, che contro il Genoa ha accusato un problema al polpaccio. Di fronte a Mandas in porta toccherà di nuovo alla coppia Doekhi-Provstgaard, salvo cambiamenti con uno tra Sutalo e Romagnoli. A destra ci sarà ancora Floriani, a sinistra invece Nuno Tavares (in vantaggio su Pedraza). Il posto in regia a centrocampo lo prenderà Belahyane, che chiuderà il terzetto con Frattesi e Taylor. In attesa del mercato, ci sono due ballottaggi in attacco: il primo è tra Isaksen e Cancellieri sulla fascia, il secondo tra Dia e Pinamonti al centro. Pochi dubbi invece su Zaccagni.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis. All.: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Romagnoli, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pinamonti. All.: Gattuso.