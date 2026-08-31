Lazio - Genoa, si rivede il vecchio Tavares: le pagelle dei quotidiani
31.08.2026 13:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - La scena se la prende Frattesi, ma guai a far passare in sordina la prestazione di Nuno Tavares, autore dell'assist per il gol del centrocampista. Il terzino sembra rinato ed esser tornato quello che ha fatto innamorare tutti nella prima parte di stagione con Baroni. Anche lo scorso anno ha alternato ottime prestazioni a giornate sottotono, ma giunto al terzo anno in biancoceleste è il momento di dimostrare che la discontinuità fa parte del passato.
Ecco le sue pagelle:
Corriere dello Sport - 7
Il Tempo - 6,5
Gazzetta dello Sport - 7
Tuttosport - 7
Il Messaggero - 7
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.