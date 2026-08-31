Calciomercato Lazio | Gudmundsson, si inserisce il Galatasaray: cosa sta succedendo

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CALCIOMERCATO LAZIO - Gudmundsson lascerà la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, questo è certo. Resta solo da capire la sua prossima destinazione. La Lazio si è interessata, ne ha parlato con il club viola e ci sta provando, soprattutto in virtù della possibile uscita di Cancellieri. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stata una frenata significativa sull'affare, come vi abbiamo raccontato.

Il motivo potrebbe essere legato anche all'inserimento del Galatasaray nell'operazione. Come scrivono in patria, infatti, il club turco vorrebbe portare l'islandese a Istanbul. Discorso aperto con la Fiorentina, con cui si starebbe lavorando a uno scambio con l'ex Torreira. La Lazio ora sta perdendo terreno nella corsa al calciatore.