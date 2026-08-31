WOMEN | Lazio, per la semifinale basta un pari con l’Inter. In attacco arriva Ngueleu

Due vittorie nelle prime due giornate per la Lazio Women. Al Fersini cadono prima la Napoli e poi il Parma, regalando alla squadra di Grassadonia sei punti nel proprio girone di Serie A Women’s Cup. Gli stessi dell’Inter, prossima avversaria domenica 6 settembre (ore 15) a Milano e prima in classifica per la migliore differenza reti (+7 contro +4).

Alla Lazio Women, però, basterebbe anche un pareggio per essere certa di accedere alle semifinali. Oltre alle tre prime, infatti, accede alla fase a eliminazione diretta anche la migliore seconda. Nel girone B dietro al Sassuolo primo con 6 punti ci sono Fiorentina e Roma ferme a 3, nel girone C dietro alla Juventus prima con 6 c’è il Milan a 4 punti. Proprio bianconere e rossonere si sfideranno nell’ultimo turno, rendendo impossibile per qualsiasi potenziale seconda raggiungere quota 7 punti, quelli che avrebbe la squadra di Grassadonia in caso di pareggio a Milano.

Qualche calcolo, contro quella che probabilmente è la prima forza del campionato, sarà quindi ammesso. Intanto arrivano conferme sul nuovo colpo in attacco per la Lazio Women. Come svelato ai microfoni di Radiosei da Daniela Belmonte il nuovo rinforzo preso da Pinzani sarà Nina Ngueleu, classe 2004 ex PSG che arriverà dal Montpellier dopo aver vinto due settimane fa anche la Coppa d’Africa con il Camerun.