Cucchi: "La Lazio è un buon collettivo, gioca un calcio semplice ma efficace"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Riccardo Cucchi ha commentato su X la seconda vittoria consecutiva della Lazio in campionato contro il Genoa, esaltando la prestazione della squadra con alcune note di merito rispetto a Frattesi, Tavares e Floriani Mussolini. Di seguito le sue parole:

"La Lazio è un buon collettivo e gioca un calcio semplice ma efficace. Certo, ci sono squadre più forti in Serie A e i prossimi confronti con Udinese e Milan saranno difficili. Ma intanto, da laziale, mi godo Frattesi, Nuno e un giovane Floriani che sta facendo molto bene".