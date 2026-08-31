Cucchi: "La Lazio è un buon collettivo, gioca un calcio semplice ma efficace"
31.08.2026 16:45 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico De Luca
Riccardo Cucchi ha commentato su X la seconda vittoria consecutiva della Lazio in campionato contro il Genoa, esaltando la prestazione della squadra con alcune note di merito rispetto a Frattesi, Tavares e Floriani Mussolini. Di seguito le sue parole:
"La Lazio è un buon collettivo e gioca un calcio semplice ma efficace. Certo, ci sono squadre più forti in Serie A e i prossimi confronti con Udinese e Milan saranno difficili. Ma intanto, da laziale, mi godo Frattesi, Nuno e un giovane Floriani che sta facendo molto bene".