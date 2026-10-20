Agostinelli: "Questa Lazio è una realtà, il gruppo mi dà fiducia. Credo all'Europa"

Intervenuto nella mattinata a Radiosei, Andrea Agostinelli ha commentato la vittoria della Lazio sulla Juve facendo anche un punto su questo avvio di stagione e sul lavoro di Gattuso: "Ormai questa Lazio è una realtà, siamo a fine ottobre e dobbiamo dare atto che è nettamente la squadra rivelazione di questo avvio di stagione. Merito di Rino, staff e ragazzi".

"Questa squadra può entrare almeno in Europa League, ci credo. Mi hanno meravigliato ed è giusto cambiare opinione. Il crescere di alcuni giocatori ‘poco conosciuti’, queste partite dopo la sconfitta col Mantova, la gestione di Gattuso che mi ha fatto pensare ai primi anni ’70 quando la Lazio saliva dalla B e perse uno scudetto non per demerito suo: sono tutti dettagli importanti. Magari ci sarà un momento difficile, ma oggi come oggi ci credo all’Europa. Non guardo il distacco con le altre, guardo la fiducia che mi sta dando questo gruppo. Tra le qualità di questa squadra mettiamoci anche l’aspetto tattico, è una squadra propositiva che non ha solo grinta e forza”.

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