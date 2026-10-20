Lazio, Cardone: "Fabiani? Giusto che la società faccia un appello ai tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Raggiunto dai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha commentato le parole del ds della Lazio Fabiani: “Stavolta ha parlato bene sull’argomento-tifosi il direttore sportivo".

"Quello che ha detto ci sta, Fabiani vive molto lo spogliatoio, gli umori di Gattuso. Alcuni soffrono l’assenza di pubblico, Gattuso è uno di questi. Immaginavo ci sarebbe stato un nuovo tentativo di questo tipo, non so che tipo di reazione possa esserci da parte dei tifosi ma è giusto che la società faccia questo appello".

"Mancano le parole del presidente? Il rapporto tra Lotito e laziali è finito. In questo momento, che manca una figura laziale in società stile Maestrelli, il tifoso non lo vuole proprio sentire Lotito quindi l’unica cosa da fare è questa. Fabiani parla per Gattuso e per la squadra”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.