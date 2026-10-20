Lazio, Fabiani spiega la scelta di Gattuso: "Ecco com'è nata..."

Intervenuto a Lazio Style Radio, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato della scelta di Gennaro Gattuso come allenatore dopo l'addio di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole: “Con Gattuso c’è sempre stata nell’aria l’idea di approdare alla Lazio. L'idea è nata all’indomani della separazione con Sarri, che saluto. Siamo andati su Rino, è bastata una stretta di mano. A lui piacciono le sfide, fa parte del suo carattere. C’è stata subito un’intesa e ci siamo messi al lavoro. Lui bleffa un po' (ride, ndr.), ma questa squadra sta divertendo, ha delle idee chiare".

"I ragazzi stanno incarnando il suo spirito battagliero, perché Rino è tra i più amati in Italia per le sue gesta in Nazionale e per le vittorie. È un gladiatore da battaglia. E chissà, credo che la squadra voglia emularlo da questo punto di vista. Domenica la squadra ha finito con 31-32 km/h come media, questo significa che i ragazzi fanno due-tre metri in più rispetto al passato. Stanno prendendo molto da lui. Lui incarna l'umiltà e il senso del sacrificio per quello che ha fatto nel mondo del calcio, è un uomo impostato e d'altri tempi. E trasmette tutti ai giocatori".