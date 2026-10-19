Lazio, quanti giocatori in gol! Nessuno ne ha portati di più in A, le altre...

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E sono dieci. Doppia cifra di calciatori diversi in gol nelle prime sette giornate di campionati. Contro la Juventus, Provstgaard e Dele-Bashiru si sono aggiunti alla lista dei marcatori della Lazio in questa stagione. Con loro anche Frattesi, Gudmundsson, Noslin, Zaccagni, Pinamonti, Nuno Tavares, Cancellieri e Isaksen.

Lo stesso risultato l'ha raggiunto l'Inter, ma nessuno ha fatto meglio in Italia. Nei top cinque campionati europei, invece, solo il Brighton ha portato più giocatori a rete con lo stesso numero di partite a disposizione (11 in 7). Diverso il discorso per la Liga, dove Barcellona (13), Siviglia (12), Real Betis (11) e Real Sociedad (11) hanno già giocato due gare in più (9).