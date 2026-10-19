Lazio, De Grandis: "Vincere così a Torino è una roba mai vista. Su Gattuso..."

Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la clamorosa vittoria della Lazio contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino, sottolineando l'entusiasmo che ha causato la grande prova offerta dalla squadra di Gattuso. Ecco le sue parole: "Siamo tutti increduli e orgogliosi davanti a questa partita. Vincere così a Torino è una roba mai vista, non c'è stata mai partita"

"Ieri abbiamo fatto un altro scalino. Inter, Roma e Como sono più forti e arrivare davanti al Milan sarà difficile, ma non sono sicuro che questa squadra sia di tanto inferiore rispetto a Juventus e Napoli".

"Devo fare mea culpa su Gattuso, non mi aveva convinto nelle sue precedenti esperienze ma sta facendo un grande lavoro, questa squadra si diverte e gioca bene. Fabiani dal punto di vista comunicativo ha fatto una marea di errori, ma dal punto di vista tecnico secondo me va rivalutato: Tavares e Provstgaard presi a pochissimo guardate come giocano".