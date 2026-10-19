Lazio, Pinamonti si gode la vittoria con la Juve: "Che serata!" - FOTO
19.10.2026 18:55 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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C'è anche Andrea Pinamonti a godersi la straordinaria vittoria della Lazio a Torino, che con un sontuoso 0-3 ha travolto la Juventus per mantenere il primato della classifica in compagnia dell'Inter di Chivu a quota 19 punti.
L'attaccante biancoceleste, subentrato in corso gara, ha festeggiato il trionfo ottenuto all'Allianz Stadium con un post sui social in cui si legge: "Che serata!".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.